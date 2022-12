Cabeça humana é encontrada dentro de mochila

Da Redação

A cabeça foi deixada dentro de uma mochila entreaberta, segundo a Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira (13), uma cabeça humana foi encontrada em uma calçada do bairro Santa Tereza, na Zona Sul de Porto Alegre. A cabeça foi deixada dentro de uma mochila entreaberta, segundo a Polícia Civil.

A polícia investiga se a cabeça encontrada nesta terça é da mesma vítima cujo corpo, sem a cabeça, foi encontrado na sexta-feira (9), dentro de um carro carbonizado no bairro Cavalhada. O resultado do exame de DNA do corpo é aguardado para confirmar a identidade da vítima, porém, a investigação já aponta um possível nome. Familiares da suposta vítima já foram ouvidos durante a investigação do crime de sexta-feira.

Por conta do intervalo entre as duas ocorrências, o delegado Newton Filho, responsável pela investigação, também apura se a cabeça foi descartada no local nesta terça ou se já estava no local desde sexta e só agora foi encontrada.

"A ocorrência foi reportada pelo 190 por um transeunte. A cabeça estava na calçada, dentro de uma mochila mais ou menos aberta. Como não temos imagens, nem indicação de um carro [que tenha descartado a cabeça], não sabemos. Tinha uma lata de lixo grande perto da cabeça, não sabemos se a mochila já estava no lixo, se algum catador encontrou e jogou na calçada. Não faz sentido alguém ficar cinco dias com uma cabeça humana guardada", disse o delegado ao g1.

Não existem câmeras de segurança no local, mas a polícia deve procurar imagens de ruas próximas. Testemunhas e familiares da possível vítima devem ser ouvidos novamente.

Com informações do g1.

