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Buzeira solto: por que a Justiça mandou soltar influenciador suspeito de elo com o PCC?

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, teve sua soltura concedida na segunda-feira, 17, pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3). Sob investigação desde outubro de 2025, quando foi preso no âmbito da Operação Narco Bet, Buzeira é suspeito de integrar o esquema financeiro responsável pela aquisição de um veleiro apreendido com três toneladas de cocaína.

A decisão também determinou a soltura de Rodrigo de Paula Morgado, conhecido como o "contador do Primeiro Comando da Capital (PCC)".

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O veleiro Lobo IV, alvo da investigação, foi apreendido em fevereiro de 2023 pela Guarda Costeira dos Estados Unidos nas proximidades da costa africana.

Excesso de prazo

A decisão do TRF-3, que reconheceu excesso de prazo na prisão de Morgado e Buzeira, determinou que ambos estão proibidos de deixar o País e de manter contato com os demais investigados, além de manter o bloqueio de seus bens até o término do processo.

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A defesa de Buzeira, conduzida pelo criminalista Eugênio Malavasi, afirmou que "a Justiça foi alcançada" e negou qualquer envolvimento do influenciador com o crime organizado. Já a defesa de Morgado, patrocinada pelo criminalista Felipe Pires de Campos, disse ao Estadão que "a decisão representa um importante reconhecimento das teses apresentadas pela defesa, especialmente quanto à desnecessidade da manutenção da prisão preventiva".

Termo Justiça em alta no Google Trends

O termo Justiça, relacionado com matérias que tratam da soltura de Buzeira, está entre os mais buscados no Google Trends. Nos últimos três meses, observa-se ainda que a palavra é considerada de bastante relevância nas buscas feitas por internautas.

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Investigação

Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, Buzeira utilizou casas de apostas online, criptomoedas, "laranjas" e empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico de drogas. De acordo com o MPF, entre agosto de 2023 e março de 2025, Buzeira enviou pelo menos US$ 15 milhões a Morgado por meio de criptoativos.

"O esquema baseava-se na circulação das quantias por contas vinculadas a empresas fantasmas e pessoas físicas, atravessando diversas camadas artificiais de movimentação até que fossem distribuídas aos beneficiários dos atos ilegais. A ocultação da origem dos valores era viabilizada com o uso de criptoativos, posteriormente convertidos em valores monetários, fragmentados e pulverizados para os destinatários", explica o MPF.

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No caso de Morgado, é a segunda vez que ele é solto pela Justiça. Ele já havia sido preso na Operação Narco Vela, deflagrada em abril de 2025 e que serviu de base para a Operação Narco Bet. Na ocasião, foi colocado em liberdade por meio de um habeas corpus concedido durante o plantão judicial.

Quem é Buzeira

Buzeira ganhou projeção fora de sua bolha nas redes sociais depois de presentear o jogador Neymar com um cordão de ouro avaliado em cerca de R$ 2 milhões. O influenciador passou a ser alvo da polícia por envolvimento no que ficou conhecido como "jogo do bicho por meio digital".

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O influenciador se apresenta nas redes sociais como alguém bem-sucedido nos negócios digitais, mas sua rápida ascensão financeira chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo em 2023.

Naquele ano, durante o cruzeiro que leva o nome de Neymar, Buzeira presenteou o jogador com um colar de ouro com os algarismos "00". "Esse é o 00 de verdade sou fã desse cara, zerei a vida 2023 concluído com sucesso", escreveu Bruno Alexssander na legenda de uma foto ao lado do atleta.

O número faz referência à maneira como Buzeira se apresenta nas redes sociais. "Influenciador chefe B 00, sem concorrentes", diz em seu perfil no Instagram.

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Nascido em Itaquera, zona leste de São Paulo, Bruno Alexssander inicialmente sonhava em se tornar jogador de futebol. O projeto, porém, foi abandonado porque ele não tinha o porte físico adequado. Depois, passou ao que chamou de "plano B": seguir carreira como cantor. A tentativa também não prosperou.

Longe dos gramados e dos palcos, Buzeira começou a colaborar com o negócio de comércio exterior do tio. Em meados de 2017, foi contratado por uma empresa do mesmo segmento, para a qual havia enviado currículo dois anos antes.

Em 2020, durante a primeira onda da pandemia de covid-19, ele foi demitido e passou a apostar na carreira como influenciador.

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Durante a pandemia, Buzeira recebeu R$ 5,4 mil em auxílio emergencial entre abril e setembro de 2020, segundo dados do Portal da Transparência do governo federal. Foram quatro parcelas de R$ 1,2 mil e uma última de R$ 600.

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Buzeira liberdade MCs Operação Narco Bet PCC
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