Buscas por criança e homem arrastados por rio em SC completam 96 horas

Enzo, de 6 anos, foi levado pelas águas ao dar banho em cachorro; Odir Coelho, de 59, sumiu em seguida ao tentar ajudar no resgate

As buscas por Enzo, de 6 anos, e Odir Coelho, de 59, entraram no quarto dia nesta quinta-feira (20) no Rio Cubatão, localizado em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis (SC). A operação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina concentrou os trabalhos da manhã em pontos específicos indicados por cães farejadores na tarde anterior.

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O menino desapareceu na segunda-feira (17), por volta das 11h10, na altura do bairro Fabrício, após ser arrastado pela correnteza enquanto dava banho em um cachorro acompanhado de um adolescente de 12 anos.

Pouco depois, Odir Coelho também desapareceu e a principal hipótese investigada é de que ele tenha entrado na água no intuito de ajudar voluntariamente no resgate da criança, já que imagens de câmeras de segurança registraram o homem caminhando em direção à ponte próxima ao local do acidente. 1 de 4 Divulgação/CBMSC Foto: Autor: Divulgação/CBMSC

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A força-tarefa mobilizou 17 bombeiros militares e comunitários a partir das 6h da manhã para realizar mergulhos, rastreamentos com sonar, monitoramento com drones e varreduras terrestres pelas margens do rio. A operação conta com o apoio de dois binômios formados por bombeiros e cães de busca treinados para atuar em ocorrências aquáticas através do odor.

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Apesar de os animais terem apontado áreas de interesse próximas ao local onde os dois foram vistos pela última vez, nenhum vestígio foi localizado até o momento. As estratégias de resgate passam por reavaliações diárias conforme as condições do rio, cujas equipes já percorreram mais de 10 quilômetros de extensão desde o início dos trabalhos.