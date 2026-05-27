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BÚFALO TRUMP

Búfalo albino escapa do abate por ser parecido com Donald Trump

Multidões começaram a visitar a fazenda para ver de perto o animal, conhecido pelo topete loiro e pelo comportamento calmo

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 23:45:30 Editado em 27.05.2026, 23:45:24
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Búfalo albino escapa do abate por ser parecido com Donald Trump
Autor O animal chamou atenção durante o período de vendas para o Eid al-Adha, celebração em que famílias muçulmanas sacrificam animais como cabras, ovelhas, vacas e búfalos - Foto: Reprodução

Um búfalo albino raro em Bangladesh, que ganhou o apelido de "Donald Trump" por causa do topete loiro, escapou de ser sacrificado durante o festival Eid al-Adha após intervenção de última hora do governo. O animal, que pesa quase 700 quilos, havia sido vendido para o abate quando as autoridades decidiram impedir o sacrifício por questões de segurança após o aumento do interesse público.

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O ministro do Interior, Salahuddin Ahmed, ordenou que o búfalo fosse poupado, que o comprador recebesse reembolso e que o animal fosse transferido para o zoológico nacional de Daca. "No último momento, foi tomada a decisão de poupar o búfalo do sacrifício por causa de preocupações de segurança e do nível incomum de interesse público", disse um funcionário do ministério.

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O caso ganhou repercussão internacional após vídeos viralizarem nas redes sociais. Multidões começaram a visitar a fazenda para ver de perto o animal, conhecido pelo topete loiro e pelo comportamento calmo. O dono da propriedade, Ziauddin Mridha, afirmou que o apelido surgiu depois que o irmão mais novo dele percebeu a semelhança com o presidente dos Estados Unidos. Segundo Mridha, o animal é dócil e exige cuidados constantes, como alimentação frequente e banhos regulares.

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Búfalos albinos são raros em Bangladesh, onde a maioria do gado tem pelagem escura. O animal chamou atenção durante o período de vendas para o Eid al-Adha, celebração em que famílias muçulmanas sacrificam animais como cabras, ovelhas, vacas e búfalos. Foi o apelido ligado a Trump que provavelmente salvou a vida dele, permitindo que escapasse do destino que muitos animais enfrentam durante o festival, que será celebrado nesta quinta-feira (28).

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animais raros BÚFALO Eid al-Adha notícias internacionais Proteção Animal
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