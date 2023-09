Bruno de Luca viu o acidente mas não sabia que vítima era Kayky

O ator Bruno de Luca está incomodado com a divulgação de sua reação ao ver o atropelamento de seu melhor amigo o também ator Kayky Brito. Luca afirma que viu o acidente mas não sabia quem era a vítima. Ele tomou conhecimento do estado grave do amigo no dia seguinte.

A informação foi divulgada após Bruno prestar depoimento na 16ª Delegacia Policial no Rio de Janeiro. Os atores estavam juntos no sábado (2) quando o acidente aconteceu. Segundo Bruno, os dois chegaram a se despedir antes do acidente. O ator pede para que os meios de comunicação e também usuários da internet parem de compartilhar o vídeo que mostra a sua reação.

O motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito, na madrugada do dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, também prestou depoimento. Ele concedeu a primeira entrevista ao RJ2. Muito abalado, ele falou sobre o momento do acidente, disse estar na torcida para que o ator se recupere logo e volte para casa.

“Ali a pista é 60 [km]. Eu achava que era 60, mas aí o delegado que falou que é 70 (km/h). Estava muito abaixo do limite da pista. Até porque eu estava com passageiro, prudência. No trânsito eu nunca me envolvi em problemas, em nada”, disse o motorista.

