Bruno de Luca posta texto sobre acidente sofrido por Kayky Brito

O ator Bruno de Luca publicou um texto em sua rede social sobre o acidente sofrido por Kayky Brito, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no início de setembro. No post, publicado na sexta-feira (3), ele relata ter sofrido uma amnésia dissociativa após testemunhar o acidente. Vale lembrar que ele estava presente no local e foi mostrado pelas câmeras de segurança sua reação ao ver o atropelamento. O ator e apresentador foi indiciado pelo Ministério Público por omissão de socorro.

De acordo com de Luca, ele vive dias de muita angústia desde que tomou conhecimento do estado de saúde do amigo, mas manteve contato com a família dele e que, hoje em dia, conversa com Kayky e recebe atualizações de seu tratamento. De Luca explicou sua versão daquela noite em um texto postado em suas redes sociais e contou que eles haviam se encontrado após um longo tempo sem se ver por conta da mudança de Kayky para Curitiba.

“Naquela noite, nos encontramos para celebrar os novos momentos das nossas vidas: paternidade, família, novos objetivos. Infelizmente, toda essa empolgação nos fez exagerar na bebida, e esse exagero transformou comemoração em tragédia”, disse.

Bruno explicou como interpretou a situação no dia e disse que, segundo sua psiquiatra, ele teve uma confusão mental que evoluiu para uma amnésia dissociativa. “O acidente que eu vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça, eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado”, explicou ele.

.O apresentador afirmou que lembra de poucos momentos daquela noite e que acordou e mandou mensagem para Kayky para saber se ele havia presenciado o acidente também.

Bruno recordou que tinha um compromisso em São Paulo na manhã seguinte e estava a caminho do aeroporto quando recebeu uma ligação de Sthefany Brito, irmã de Kayky, preocupada que o irmão não havia chegado em casa.

“Assim que cheguei, recebi ligações do meu pai do hospital me falando sobre o estado do Kayky . Cancelei meu trabalho, voltei no primeiro voo que consegui vaga e fui direto para casa da família dele. Conversamos, nos emocionamos muito. Em nenhum momento, a família do Kayky duvidou do que contei. Durante esses mais de 20 anos de amizade passamos por muitos momentos felizes mas também por momentos muito delicados, em que eu sempre estive ao lado do Kayky. Sua família me conhece muito bem, sabe o tamanho da nossa amizade”, explicou.

Para finalizar, ele contou que gostaria de ter reagido diferente e que se arrepende de não ido embora com Brito mais cedo. Além disso, declarou que resolveu agradecer pela vida do amigo, por ninguém mais ter se machucado e pelo motorista de aplicativo, Diones Coelho Da Silva, que prestou o socorro imediato.

