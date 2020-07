Bruno Covas segue isolado em casa e sem sintomas do coronavírus

Continua após publicidade

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), passou este domingo, 14, em sua casa, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, isolado por causa do diagnóstico confirmado de infecção pelo novo coronavírus, recebido no sábado, 13. Covas continua sem nenhum sintoma respiratório ligado à doença, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura.

Por estar no tratamento de um câncer e ter contato diário com o público, Covas vinha sendo testado periodicamente para a doença. O quarto teste que fez, cujo resultado saiu neste sábado, deu positivo.

O prefeito descobriu, em novembro passado, um câncer no sistema digestivo, que já havia sofrido metástase (se dividido e se espalhado) para a cárdia (o local de transição entre o esôfago e o estômago), para o fígado e para um dos gânglios linfáticos, localizado no abdome. Até fevereiro, fez sessões de quimioterapia para combater a doença, eliminando os tumores da cárdia e do fígado.

O câncer restante, em um dos gânglios, vinha sendo tratado com imunoterapia, um tratamento que serve para fortalecer o sistema imunológico, de forma que o próprio corpo acaba por eliminar o tumor. Ele está na sexta de oito sessões do tratamento, e o câncer já havia apresentado sinais de redução, segundo Covas disse em entrevista ao Estadão.

O tratamento do câncer continua, em paralelo à infecção pela covid-19. Desde que decretou estado de calamidade pública em São Paulo, em março, Covas havia montado uma cama em seu gabinete, no quinto andar do Edifício Matarazzo, no Viaduto do Chá. Na quinta-feira, diante da reabertura comercial parcial da cidade, o prefeito decidiu voltar para casa. No sábado, soube que também estava com a infecção causada pelo coronavírus.

O prefeito vem sendo acompanhado pelo infectologista David Uip, que também já teve a doença e se curou. Covas afirmou no sábado que não se licenciará do cargo.