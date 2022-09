Britânicos gravam meteoro que cruzou os céus do norte da Inglaterra

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Moradores do norte da Inglaterra e da Escócia se espantaram com um meteoro que iluminou os céus da região na noite desta quarta-feira. Alguns conseguiram registrar a passagem do objeto celestial em vídeo.

continua após publicidade .

As imagens mostram a trajetória descendente do meteoro, que cruza os céus da região.



"Eu realmente vi uma estrela cadente em Motherwell ou é algo caindo do céu?", disse uma escocesa no Twitter, espantada com o avistamento.

continua após publicidade .

A Rede de Meteoros do Reino Unido, uma organização que monitora a passagem das rochas espaciais no país, disse ter recebido 200 alertas de seus membros sobre o avistamento deste meteoro. Veja:

Did I legit just see a shooting star in Motherwell or is that something crashing out the sky? pic.twitter.com/DBQh8zXjnT — Rhiannon Hayes (@RhiannonHayes12) September 14, 2022

Siga o TNOnline no Google News