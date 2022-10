'Brisadeiro e brownes mágicos': Casal é preso com doces de maconha

Da Redação

Os produtos eram anunciados em um estandarte de estilo carnavalesco como "brisadeiro e brownies mágicos"

Um casal de professores foi preso no fim da noite da última quinta-feira (6) por vender doces misturados com maconha em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os produtos eram anunciados em um estandarte de estilo carnavalesco como "brisadeiro e brownies mágicos".

Os dois foram detidos na Cantareira —praça localizada em frente ao campus principal da UFF (Universidade Federal Fluminense), reduto de jovens repleto de bares e festas.

De acordo com a Polícia Civil, os dois foram detidos por agentes da DPCA-NIT (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói) após a delegacia especializada receber informações de que os doces com drogas eram vendidos também a adolescentes no local.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente 10 kg de doces com maconha com o casal. Eles descobriram que ambos são professores e moram em Maricá, cidade vizinha a Niterói, também na Região Metropolitana do Rio.

Pouco depois da abordagem ao casal, os policiais civis encontraram outro homem que também vendia doces com maconha na região. Com ele, além de 2 kg de produtos contaminados com a droga, foram apreendidos sacolés de maconha e drogas sintéticas. Ele aceitava até mesmo pagamentos em cartões de débito e crédito, segundo registrou a ocorrência.

Os três presos não tiveram as identidades divulgadas pela Polícia Civil.

Com informações, UOL

