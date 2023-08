Brinquedo de parque de diversões sofre pane e arremessa pessoas; vídeo

Circula nas redes sociais um vídeo de um acidente que ocorreu no último domingo, 13 de agosto, em um parque de diversões. O prefeito do município de Manage, na Bélgica, concedeu uma entrevista ao programa de televisão RTL Info, onde informou que sete pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 10 anos.

continua após publicidade

Ainda conforme o político, identificado como Bruno Pozzoni, duas pessoas continuam em estado grave. “Três pessoas passaram por cirurgias ortopédicas. Outra está em sofrimento psíquico e está sendo cuidada por psicólogos”, disse.

- LEIA MAIS: Filhote de jacaré é solto em lago e prefeitura divulga alerta

continua após publicidade

Segundo a imprensa local, o brinquedo, conhecido como "tapete mágico", apresentou um problema na trava de segurança. O equipamento se soltou no momento em que as pessoas estavam a uma altura de aproximadamente 3,5 metros. A atração girava no ar quando as pessoas foram arremessadas e caíram no chão.

Nas imagens, também é possível ver que muita fumaça saía do brinquedo. Até o momento, enquanto as investigações são feitas, apenas a atração onde ocorreu o acidente foi fechada e os outros brinquedos do parque continuam funcionando.

Assista:

continua após publicidade

tnonline

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News