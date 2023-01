Brinquedo apresenta falha mecânica e visitantes ficam suspensos; vídeo

Os visitantes de um parque de diversão situado em Fuyang, na China, levaram um enorme susto após o brinquedo em que eles estavam, conhecido como Frisbee, apresentar problemas mecânicos. O fato ocorreu no dia 19 de janeiro, mas um vídeo do incidente começou a repercutir recentemente.

Em imagens da ocasião, que circulam nas redes sociais, é possível ver a estrutura em formato de pêndulo parado no ponto mais alto, com várias pessoas presas de cabeça para baixo. Elas ficaram penduradas nessa posição por aproximadamente 10 minutos.

Assista:

Here are riders stuck upside-down for over 10 minutes on a ride at Fuyang Amusement Park in Anhui, China on January 19. The spinning pendulum ride stopped after a mechanical failure on the ride due to a weight issue. pic.twitter.com/e1AHJKtuuB