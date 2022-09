Brinquedo apresenta falha, atinge chão e deixa feridos na Índia; vídeo

Da Redação

O momento foi registrado por pessoas que estavam no local

Um brinquedo de um parque de diversões na feira de Dussehra em Mohali, na Índia, caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros e deixou 16 pessoas feridas, sendo dez em estado estado grave. O acidente ocorreu no domingo (4).

O aparelho, chamado de "Drop Tower", apresentou uma falha no mecanismo de frenagem e isso fez com que o equipamento atingisse violentamente o chão.

Cerca de 10 pessoas - incluindo homens, mulheres e crianças - foram levadas para o hospital após o acidente. Um vídeo gravado com um celular se espalhou pelas redes sociais e mostra o brinquedo caindo e as pessoas que estavam no solo correndo para se proteger quando a enorme placa circular, repleta de assentos, despencou com as pessoas presas a ela.



As pessoas no brinquedo podem ser vistas no vídeo sendo arremessadas violentamente para cima após o impacto causado pelo acidente.

Assista:

Após a queda, a polícia e equipes de socorro foram chamadas. Já as pessoas responsáveis pela operação do brinquedo fugiram do local.

O caso está sendo investigado.

Menino morre em parque de diversões de São Paulo

Um menino, de 10 anos, morreu depois de se envolver em um acidente em um parque de diversões na Avenida Padre Arlindo Vieira, Jardim Vergueiro, em São Paulo, no dia 30 de julho.

Policiais civis foram informados de que a vítima, identificada como Murillo Santos, estava em um dos brinquedos, quando acabou pulando da cadeira enquanto o equipamento ainda estava realizando a parada, segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A criança chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

