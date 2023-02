Brinde inusitado: mulher compra sofá e encontra cachorra escondida

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após a enorme repercussão, a cachorrinha foi adotada e ganhou uma nova casa

Todo mundo gosta de ganhar brindes com as compras. Mas e se o brinde fosse um animalzinho de estimação? Uma moradora de Joinville, em Santa Catarina, teve uma surpresa inusitada após comprar um sofá usado. Dentro do móvel, ela encontrou uma cachorrinha.

continua após publicidade .

O caso foi divulgado pela Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada) no perfil oficial do Instagram. Inicialmente, ninguém sabia informar com certeza como a cachorra tinha ido parar dentro do sofá, apesar de existir a hipótese de abandono.

LEIA MAIS: Passagem de meteoro é flagrada em diversas cidades do PR; veja

continua após publicidade .

"Inacreditável, mas aconteceu isso mesmo, ser humano cada vez mais ousado e cruel, enfim, não se sabe o certo que aconteceu, mas não é de se duvidar que tenha sido abandonada ali”, escreveu a associação na legenda da publicação.

O mistério, no entanto, foi desvendado quando a irmã da mulher que comprou o sofá comentou no post. "Pessoal, a pessoa que comprou o sofá é minha irmã, eles entregaram na casa dela rapidamente, mais tarde quando viram algo estranho, a cachorrinha estava dentro, não tinha como ela ter entrado sozinha, pois meu cunhado teve que arrancar o fundo para tirar ela, tadinha! Estava com muita fome e sede, na verdade quase morrendo", escreveu Rosane Araujo.





continua após publicidade .

Final feliz

Na publicação da Frada, houve o incentivo da adoção da pequena: "se alguém tiver interesse em adotar a cachorrinha, deve ter uns 7 meses e porte pequeno". Após a enorme repercussão, a cachorrinha foi adotada e ganhou uma nova casa.

"Fui buscar ontem e estou feliz demais por ela ter aparecido na minha vida", comentou Soraya Gomes Garcia. Em sua nova residência, a cachorrinha recebeu o nome de Mel, em homenagem à antiga cachorra da família.

Siga o TNOnline no Google News