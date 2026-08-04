Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ALERTA

Brincadeira com explosivo faz homem perder o pé no RS

Vítima tentou conter o estouro de uma bomba de pólvora com o pé; bombeiros alertam sobre riscos

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 16:20:48 Editado em 04.08.2026, 16:20:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Brincadeira com explosivo faz homem perder o pé no RS
Autor Foto: Reprodução

Um homem sofreu ferimentos graves e precisou passar pela amputação de um dos pés após tentar conter a explosão de uma bombinha de pólvora na comunidade de Linha Herval, no interior de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu durante uma brincadeira e ganhou grande repercussão nas redes sociais após o registro em vídeo mostrar o momento em que a vítima pisa sobre o artefato para neutralizá-lo, provocando o estouro imediato e a mutilação do membro.

- leia mais: Suspeita é presa no PR após tentar vender carne furtada e esfaquear passageira em coletivo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso acendeu o alerta sobre o manuseio de artefatos explosivos e a soltura de fogos por pessoas não capacitadas. Em entrevista à imprensa, o tenente Delai, do Corpo de Bombeiros, reforçou a orientação oficial da corporação de evitar totalmente o uso de fogos de artifício e bombas por leigos. O oficial destacou que o atendimento a vítimas desse tipo de material integra a rotina dos resgates e costuma deixar sequelas irreversíveis nos feridos.

O alerta do Corpo de Bombeiros direciona-se com ainda mais ênfase à presença de menores de idade durante o manuseio dos explosivos, ressaltando o registro frequente de crianças com lesões graves, avulsões e perda de membros das mãos. Além das sequelas físicas, a corporação pondera que a soltura irregular de artefatos pode descumprir legislações municipais relacionadas ao tamanho dos explosivos, aos níveis de ruído e à poluição sonora.

Para a realização de espetáculos pirotécnicos em eventos grandes e festividades, a legislação exige a presença de um blaster, profissional habilitado e certificado para manusear a estrutura. A apresentação da documentação desse técnico é requisito obrigatório nas normas de prevenção vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros para a liberação de eventos públicos ou privados. Embora a venda de fogos seja permitida em estabelecimentos autorizados, a recomendação irrestrita dos bombeiros é que cidadãos comuns evitem qualquer tipo de manipulação direta de produtos pirotécnicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente com explosivos legislação sobre pirotecnia manuseio de fogos pólvora PREVENÇÃO DE ACIDENTES segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV