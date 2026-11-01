"Brincadeira" com arma termina na morte de jovem de 18 anos no DF

A jovem Byanca de Araújo Leão, de 18 anos, morreu após ser atingida por um tiro na cabeça na madrugada deste sábado (31), em Sobradinho II, no Distrito Federal. O caso ocorreu durante um encontro em uma residência, e três adolescentes de 16 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no disparo, foram apreendidos horas depois do crime.

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A vítima estava acompanhada de duas amigas e havia sido convidada para ir até a casa de um dos rapazes. De acordo com informações da polícia, os adolescentes teriam demonstrado interesse nas jovens, mas não foram correspondidos. Durante o encontro, um dos menores pegou uma arma de fogo e passou a apontá-la para as garotas, tratando a situação como uma brincadeira. Pouco tempo depois, Byanca foi atingida na cabeça ao se aproximar de um dos quartos da residência para buscar um isqueiro.

As testemunhas relataram às autoridades que não conseguiram identificar qual dos três menores apertou o gatilho, pois estavam sem visão do interior do cômodo no momento do disparo. O trio fugiu do imóvel logo após a ocorrência, mas foi localizado em uma casa em Sobradinho I, durante uma ação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e de agentes da 35ª Delegacia de Polícia (PCDF).

Durante a abordagem aos dois suspeitos de 16 anos e ao jovem de 17, os policiais encontraram duas armas de fogo. No entanto, a PMDF informou que o armamento apreendido aparentemente não apresenta as mesmas características da arma descrita pelas testemunhas, material que ainda passará por perícia técnica. Os três adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e a Polícia Civil segue investigando a dinâmica dos fatos para confirmar a autoria do disparo letal.