Briga por poda de pé de manga termina com dois mortos
Homem de 41 anos e idoso de 76 entraram em confronto fatal devido ao corte de galhos na divisa de seus terrenos em Minas Gerais
Uma discussão motivada pela poda de um pé de manga na divisa entre duas propriedades rurais terminou com a morte de dois homens, de 41 e 76 anos, no município de São Domingos das Dores, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O duplo homicídio ocorreu após o idoso se incomodar com o corte da árvore e disparar uma arma de fogo contra o vizinho mais novo.
📰 LEIA MAIS: Hospital Veterinário da UniFil atende um mão-pelada pela primeira vez em 13 anos
A tragédia teve início quando o homem de 41 anos, acompanhado de seu filho de 19 anos, foi até o limite dos terrenos para realizar a manutenção e o corte dos galhos. O vizinho de 76 anos, insatisfeito com a ação, iniciou uma discussão, sacou um revólver e disparou contra o pai do jovem. O momento do crime chegou a ser filmado pelo rapaz, que presenciou o ataque contra o próprio pai.
Logo após os disparos, o jovem de 19 anos entrou em luta corporal com o idoso e conseguiu desarmá-lo. De acordo com o depoimento prestado às autoridades, mesmo após perder a arma, o agressor continuou a briga, momento em que o rapaz efetuou um disparo contra ele. Os dois homens baleados chegaram a receber socorro, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram. Os corpos foram posteriormente encaminhados ao Instituto Médico Legal de Caratinga.
Após o confronto, o jovem permaneceu no local do crime aguardando a chegada das autoridades e entregou o revólver de forma espontânea aos policiais militares. A Polícia Civil informou que o rapaz se apresentou, foi ouvido na delegacia e liberado em seguida. A perícia técnica esteve na propriedade rural para realizar os levantamentos de praxe, e um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Inhapim para investigar e esclarecer todas as circunstâncias do caso.