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CONFUSÃO

Briga por poda de pé de manga termina com dois mortos

Homem de 41 anos e idoso de 76 entraram em confronto fatal devido ao corte de galhos na divisa de seus terrenos em Minas Gerais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Briga por poda de pé de manga termina com dois mortos
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma discussão motivada pela poda de um pé de manga na divisa entre duas propriedades rurais terminou com a morte de dois homens, de 41 e 76 anos, no município de São Domingos das Dores, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O duplo homicídio ocorreu após o idoso se incomodar com o corte da árvore e disparar uma arma de fogo contra o vizinho mais novo.

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A tragédia teve início quando o homem de 41 anos, acompanhado de seu filho de 19 anos, foi até o limite dos terrenos para realizar a manutenção e o corte dos galhos. O vizinho de 76 anos, insatisfeito com a ação, iniciou uma discussão, sacou um revólver e disparou contra o pai do jovem. O momento do crime chegou a ser filmado pelo rapaz, que presenciou o ataque contra o próprio pai.

Logo após os disparos, o jovem de 19 anos entrou em luta corporal com o idoso e conseguiu desarmá-lo. De acordo com o depoimento prestado às autoridades, mesmo após perder a arma, o agressor continuou a briga, momento em que o rapaz efetuou um disparo contra ele. Os dois homens baleados chegaram a receber socorro, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram. Os corpos foram posteriormente encaminhados ao Instituto Médico Legal de Caratinga.

Após o confronto, o jovem permaneceu no local do crime aguardando a chegada das autoridades e entregou o revólver de forma espontânea aos policiais militares. A Polícia Civil informou que o rapaz se apresentou, foi ouvido na delegacia e liberado em seguida. A perícia técnica esteve na propriedade rural para realizar os levantamentos de praxe, e um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Inhapim para investigar e esclarecer todas as circunstâncias do caso.

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Conflito Crime homicidio MINAS GERAIS poda de árvore
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