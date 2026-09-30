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Briga entre taxistas no Aeroporto do Galeão tem socos e chutes

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Taxistas de cooperativas e motoristas da Táxi.Rio trocaram socos e chutes durante uma confusão no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 30. A briga, que ocorreu durante a retirada de um ponto da área de embarque, foi gravada e divulgada nas redes sociais.

A concessionária RIOgaleão informou que a retirada do ponto foi feita pela administração do aeroporto junto à prefeitura do Rio de Janeiro para melhorar o fluxo de veículos no acesso ao embarque.

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A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) explicou que a reorganização dos pontos de táxi no Aeroporto do Galeão tem como objetivo também "coibir a abordagem irregular de passageiros e a cobrança de viagens sem o uso do taxímetro".

Segundo a SMTR, o antigo ponto da área de embarque foi substituído por um novo ponto com cinco vagas na área de desembarque. A mudança, segundo a administração, "facilita o acesso ao serviço e contribui para uma operação mais organizada e segura".

O novo ponto funciona em sistema de fila, sem exclusividade para motoristas ou cooperativas. A SMTR reforçou que a medida não muda as demais vagas destinadas aos serviços de táxi no aeroporto.

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A RIOgaleão informou que equipes de segurança do aeroporto atuaram para conter a briga e a Polícia Militar também reforçou o policiamento no local. A prefeitura afirmou que a fiscalização da Superintendência Executiva de Táxi e Transporte Individual de Passageiros, vinculada à SMTR, atua no aeroporto para impedir que motoristas ocupem as vagas de forma privativa.

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