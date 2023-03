Briga entre cadeirantes é registrada dentro de ônibus; assista

Da Redação

Uma briga entre dois homens foi registrada na última terça-feira (28), dentro de um ônibus de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Chama a atenção é que os dois passageiros são cadeirantes e um deles chega a derrubar o outro da cadeira de rodas durante o desentendimento. Assista o vídeo abaixo.

Nas imagens é possível perceber que um dos envolvidos estava no espaço destinado a cadeirantes e o outro no corredor do transporte coletivo. As imagens não mostram o motivo da discussão.

O homem que está no espaço destinado a cadeirantes derruba o outro da cadeira, e na sequência tenta acertá-lo com um objeto pontiagudo. Passageiros que presenciaram a ação gritam por ajuda ao motorista e pediram para os envolvidos pararem a briga.

A confusão ocorreu na linha 302 Caiobá. Não há informações se foi registrado boletim de ocorrência sobre o fato junto à Polícia Civil.

Assista:

