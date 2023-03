BRDE prospecta negócios em inovação e sustentabilidade no Smart City

Da Redação

A equipe de prospecção de novos negócios do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul irá apresentar linhas de crédito nas áreas de inovação, sustentabilidade e municípios, em sua participação no Smart City Expo Curitiba 2023.

O BRDE está no espaço compartilhado da Secretaria Estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, criada na segunda gestão, que comandará as ações do Estado na feira, com Fomento Paraná, Fundação Araucária, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Tecpar, Celepar, Copel, Sanepar, Detran, Compagas, Separtec e ecossistemas locais de inovação. A ideia é apresentar aos convidados e visitantes insigths sobre o setor e a transformação digital do Estado.

“O BRDE está em consonância com o desenvolvimento do Sul, assim como promover o Paraná, nas políticas de inovação, sustentabilidade e de integração de uma nova realidade de infraestrutura das cidades, por meio da customização do crédito, conforme as diretrizes do governador Carlos Massa Ratinho Junior, para que reconheçamos o potencial do estado além das divisas e fronteiras”, comentou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

Linhas de crédito

O atendimento do BRDE durante o evento, vai apresentar em especial a linha de crédito Município Forte BRDE, voltada para saneamento, mobilidade, gestão de resíduos, energia e iluminação pública e resiliência urbana. Desde 2019 essa linha movimentou R$ 177 milhões no Paraná e R$ 679 milhões em todo o Sul.

Outra linha que atende essa demanda para projetos de infraestrutura, inovação e sustentabilidade para cidades inteligentes é a do NDB - O Novo Banco de Desenvolvimento, recursos de fundings internacionais que financiam em até 25 anos, com prazo de cinco anos de carência. Além dessa modalidade de crédito, o BRDE conta com recurso do FGTS, BNDES e novas captações do BID e Banco Mundial, em total previsto em torno de R$ 1 bilhão para aplicação nos próximos dois anos em municípios do Paraná.

No estande há informações do Programa BRDE City Labs, que visa o desenvolvimento de cidades inteligentes e estruturação de estudos de viabilidade, modelagem licitatória e assessoria integral para projetos e concessões Parcerias Público-Privadas. E também a apresentação do BRDE Labs, programa que está em sua quarta edição, criado pelo BRDE para acelerar o desenvolvimento do ambiente de inovação na região sul do Brasil. Com ciclos anuais, o programa apresenta uma temática diferente, a fim de criar conexões entre startups e empresas para gerar negócios. Mais sobre o BRDE no site.