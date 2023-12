BRDE libera R$ 53 mi para ajudar empresários afetados pelas enchentes

Na primeira semana de operações do Pronampe Emergencial SC, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) já liberou cerca de R$ 53 milhões para atender micro e pequenas empresas prejudicadas pelas enchentes dos últimos meses em Santa Catarina. Ao todo, já foram realizados desde o início da operação do programa 395 contratos. Os recursos são para aqueles municípios que decretaram estado de emergência ou calamidade pública. Entre as regiões com maior volume, estão o Vale do Itajaí com R$ 27,89 milhões, o que corresponde a cerca de 52% dos recursos contratados, a região Oeste com R$ 22 milhões (41%), seguido das regiões Sul, Serra e Grande Florianópolis.

Na lista de cidades com maior volume de recursos liberados está: Cunha Porã, Taió, Rio do Sul, Agronômica e Rio do Oeste. As operações do Pronampe Emergencial SC são realizadas pelo BRDE em parceria com as cooperativas de crédito conveniadas.

“Até o momento, são 43 municípios que receberam algum recurso do Pronampe Emergencial SC. Nosso objetivo é que esse número seja ampliado o mais rápido possível para atender os empresários que precisam deste recurso. Essa parceria com as cooperativas de crédito contribui para que o atendimento seja realizado em todas as regiões”, ressalta o presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing.

O BRDE vai disponibilizar R$ 150 milhões para o Pronampe Emergencial SC. O Governo de Santa Catarina subsidiará 50% e 100% da taxa de juros nos municípios com decreto de emergência ou estado de calamidade pública, respectivamente. O prazo total para pagamento é de 48 meses, inclusos até 12 meses de carência. O valor de até R$ 150 mil por empresa é destinado para capital de giro, comércio, indústria e prestadores de serviços.

Para solicitar o Pronampe Emergencial

As empresas interessadas devem procurar as cooperativas de crédito conveniadas do BRDE. São elas: Sicoob, Cresol Sicoper, Cresol Central, Cresol Baser, Sulcredi/Crediluz, Uniprime Ouro, Sulcredi Ibiam, Sulcredi São Miguel do Oeste, Crediseara, Sicredi, Ailos e Sistema Cresol.

Mais informações estão disponíveis também no site do BRDE (www.brde.com.br), onde consta uma lista com perguntas e respostas e ainda os municípios cadastrados pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina.

