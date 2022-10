BRDE contrata estudo para planejar desenvolvimento do Sul do País

Da Redação

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

A primeira sessão pública para a contratação de empresa de consultoria especializada que irá desenvolver estudos e estratégias de atuação regional nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com olhar no desenvolvimento econômico e social para região até 2040, será aberta no dia 8 de novembro. A licitação proposta, contempla a modalidade técnica e preço, com previsão para que os estudos iniciem ainda em 2022 e se concluam em oito meses. Os interessados em participar deste processo podem acessar o edital no site do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – https://www.brde.com.br/compraseservicos/2022-000097/

O projeto CODESUL/BRDE – Visão Regional 2040, tem como objetivo, criar um diagnóstico regional que identifique as agendas que cada governo deve promover para melhorar a qualidade de vida e potencializar o desenvolvimento dos estados da região Sul do Brasil. Os estudos do projeto, irão gerar relatórios relevantes para leitura do contexto regional, com destaque para “Diagnóstico da Região Sul”, “Investimentos previstos até 2040 e Fontes de Recursos” e “Potencialidades e Gargalos da Região Sul”. Esses relatórios serão a base do produto final do trabalho que é a “Visão de Futuro da Região Sul 2040”, contemplando diretrizes e eixos prioritários, assim como indicadores, metas e propostas para sua implantação.

Políticas Públicas – “O resultado desses estudos servirá como instrumento para a construção de políticas públicas de longo prazo aos estados da região Sul, com o objetivo de aproveitar suas potencialidades e maior integração regional”, comentou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski. “E o BRDE, como que desempenha seu papel de desenvolvimento social e econômico da região, apoiará a implementação das estratégias, viabilizando recursos e promovendo projetos alinhados com a visão de futuro da área”, concluiu.

Os três estados que compõem a região Sul, estão entre os 10 mais competitivos do Brasil, segundo a edição de 2022 do Ranking de Competitividade dos Estados, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria. O Paraná é o primeiro no pilar de sustentabilidade ambiental, assim como Santa Catarina em sustentabilidade social, que também lidera em segurança pública, pelo quarto ano seguido. O Rio Grande do Sul se manteve em primeiro lugar na área de inovação e subiu três posições gerais.

