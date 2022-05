Brasileiros têm que trabalhar 149 dias para pagar impostos

Da Redação

Nesta terça-feira (24), o g1 publicou um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) que mostra que o brasileiro precisa trabalhar 149 dias do ano para pagar todas as obrigações tributárias.

continua após publicidade .

Não funciona assim, mas caso todo o pagamento de tributos fosse concentrado no início do ano, os brasileiros "terminariam" de pagar seu impostos, taxas e contribuições exigidas pelo Governo Federal, Estadual e Municipal apenas no próximo dia 29 de maio. Conforme o estudo, o morador do Brasil compromete 40,82% do rendimento médio com o pagamento dos tributos.

O cenário varia dependendo do salário. O IBPT projeta que uma renda de R$ 3 mil leve 141 dias para atingir o objetivo. Para um faturamento de R$ 10 mil, são necessários 150 dias de trabalho.



continua após publicidade .

Quem ganha de R$ 3 mil a R$ 10 mil, contudo, pode levar 157 dias. Isso porque mudam as alíquotas sobre renda, patrimônio e consumo.

O IBPT constata ainda que entre 2003 e 2022, houve um crescimento percentual quase constante do valor gasto pelos contribuintes com a tributação sobre rendimentos. Assim, o mesmo aconteceu com os dias de trabalho comprometidos com tributos.

Conforme a pesquisa, em 1986 o trabalhador precisa de apenas 82 dias para o pagamento dos tributos, cerca de 2 meses e 22 dias. Em 2000, esse número já mudou para 121 dias, um total de 4 meses e 1 dias. No ano de 2017, 2018 e 2019, por sua vez, houve uma estabilidade, e o brasileiro precisou de 153 dias de trabalho para pagar os impostos.

continua após publicidade .





Informações g1.