Brasileiros comemoram a chegada de 2024 com shows, festa e queima de fogos em todo o País

O ano de 2024 chegou no Brasil e foi recebido com muita festa, música e fogos pelos brasileiros espalhados em cidades do Norte ao Sul do País. Em São Paulo, a Avenida Paulista lotou com grandes shows de artistas como Chitãozinho e Xororó e Cláudia Leite. No Rio, as mais de 2 milhões de pessoas celebraram com pop e muito samba. Na capital paulista, a festa também marca o início das comemorações dos 470 anos da cidade de São Paulo, que continuará até o carnaval. A contagem regressiva para a chegada de 2024 foi feita ao som do clássico

continua após publicidade

, de Chitãozinho e Xororó. A Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, trouxe dois grandes palcos. O Palco Copacabana Palace recebeu Luiza Sonza, Gloria Groove, Ludmilla e a Imperatriz Leopoldinense, enquanto no Palco Samba, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo, Teresa Cristina e Unidos da Viradouro fizeram a alegria do povo. A queima de fogos na cidade maravilhosa durou 12 minutos, contou com show de drones e foi levada pela Orquestra Sinfônica, que fez uma homenagem à rainha do rock, Rita Lee, morta em 2023, e tocou

, grande sucesso da artista, com o coral da plateia. Em Salvador, na Bahia, não foi muito diferente, o famoso Festival Virada 2024 tem movimentado a capital baiana desde quinta-feira, 29, com muitos shows diariamente. Na madrugada desta segunda, o palco principal recebeu Xamã, Jorge e Mateus, Bell Marques, Simone Mendes, Thiago Aquino e Ivete Sangalo, que fez a contagem da virada de ano na Arena Daniela Mercury. No Recife, em Pernambuco, a virada recebeu quatro palcos e uma queima de fogos de 15 minutos. Dentre as principais atrações estavam Alceu Valença, que comandou a virada ao som de Anunciação na Praia do Pina, e a cantora Mari Fernandez. Em Fortaleza, no Ceará, Marina Sena, Ney Matogrosso, Titãs, Wesley Safadão, Alok, João Gomes "abalaram" o chão da cidade e fogos incendiaram os céus acima do mar da capital. Segundo a prefeitura, mais de 1,2 milhão de pessoas compareceram ao Aterro da Praia de Iracema, onde foi montado o palco para a celebração. O Réveillon no Largo, em Manaus, recebeu sua primeira edição com uma queima de fogos de 10 minutos e atrações locais que animam o público até o início desta segunda-feira, dia 1º. Na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a contagem regressiva ficou por conta da Banda Roupa Nova e uma queima de fogos silenciosa que durou 21 minutos. Os shows do Distrito Federal também se estenderam à Praça dos Orixás, à Praça da Bíblia, em Ceilândia, e ao Setor Recreativo, em Planaltina. Enquanto isso, em Florianópolis a diversão esteve nas mãos de Alexandre Pires e Marcos e Belutti. A cascata de fogos na Ponte Hercílio Luz também empolgou o público catarinense, que contou com balé aéreo e show de drones.

continua após publicidade

No litoral paulista, parte da queima de fogos foi cancelada, surpreendendo os turistas que foram até a região para a celebração, já que as prefeituras de Guarujá e Praia Grande fizeram os anúncios já na noite de domingo. "De acordo com os técnicos da empresa contratada para a realização do show pirotécnico com o apoio das balsas, as condições geográficas, de mar aberto, na orla de Pitangueiras (onde ocorreriam as atrações principais), reforçam a necessidade do cancelamento, recomendado pela Capitania dos Portos", descrevia o comunicado da prefeitura de Guarujá. No Mirante da Campina, na praia do Perequê e nas praças 14 Bis e Mário Covas o show foi mantido. Em Santos, a prefeitura informou que uma frente fria provocou alta da maré e fortes correntes de retorno que mudaram a direção dos ventos, provocando agitação no mar onde as balsas com os fogos ficariam posicionadas. Com isso, houve mudanças de seis das dez embarcações que estavam previstas. Ainda sim, o espetáculo de 14 minutos animou a festa do município, que homenageou a cantora Rita Lee com um tributo da Orquestra Sinfônica de Santos, da cantora Débora Reis e do filho da roqueira.