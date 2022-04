Da Redação

Brasileiro que nasceu com dois pênis passa por cirurgia

Um menino brasileiro de 2 anos, que nasceu com dois pênis, foi submetido a uma cirurgia em São Paulo para a retirada de um dos órgãos. O caso raro foi descrito por médicos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na edição de março da revista Journal of Pediatric Urology.

A condição, denominada de difalia, afeta um em cada 6 milhões de homens no mundo. O problema pode ser parcial, quando um pênis é muito menor ou deformado; apenas com a duplicação da glande; ou completa, quando ambos os órgãos são bem desenvolvidos, como ocorreu no caso do menino.

De acordo com o artigo médico, os dois pênis da criança eram semelhantes e funcionais. Por isso, inicialmente a equipe planejava preservar o maior, do lado esquerdo.

A mãe do menino alertou à equipe, no entanto, de que o filho urinava apenas pelo pênis menor. Exames comprovaram que a uretra do maior era muito estreita para a passagem da urina.

Os médicos optaram, então, pela funcionalidade e não pelo tamanho, com a remoção completa do órgão maior. O artigo não detalha por que a família demorou dois anos para fazer a cirurgia ou se o paciente terá dificuldade para ter ereções no futuro.

