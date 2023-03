Brasileiro preso com carne humana diz que matou amigo para se defender

Da Redação

O brasileiro preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, Begoleã Mendes Fernandes

O brasileiro preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, por estar com carne humana na mala prestou depoimento à polícia. Begoleã Mendes Fernandes é suspeito de assassinar o também brasileiro, Alan Lopes, no último domingo (26). Ele afirmou que matou o amigo, que seria canibal, para se defender.

De acordo com as autoridades, o crime aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, onde Begoleã morava. Horas depois do assassinato, o jovem teria enviado áudios para sua família e amigos admitindo que teria matado o homem a facadas.

LEIA MAIS: Carne encontrada na mala de brasileiro preso em Portugal é humana

Nas mensagens, Begoleã afirmou que tentava se defender de Lopes, que era açougueiro e ofereceu carne humana para consumo. A vítima teria dito ainda que era canibal e mostrou diversos vídeos sobre o tema em seu celular.

O suspeito tentava embarcar novamente para Belo Horizonte, na segunda-feira (27), quando levantou suspeitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A carne encontrada na bagagem, no entanto, não tem relação com a vítima de homicídio do qual ele é suspeito. A informação foi confirmada pela polícia holandesa. Familiares da vítima confirmaram que o corpo de Alan "estava inteiro".

Kamila Lopes, irmã da vítima, contou sua revolta em uma entrevista para o jornal Metrópoles. “A única coisa em que a gente acredita é que esse menino [Begoleã] é louco e assassino. Alan era um menino trabalhador, de família e do bem. Não tem sentido nenhum afirmar que ele queria matar alguém”, disse.

Fonte: Informações Metrópoles e UOL.

