Brasileiro instrutor de academia é encontrado morto em Londres

Rodrigo Folcato estava há 14 anos no Reino Unido

Escrito por José Maria Tomazela (via Agência Estado)

Um brasileiro de 38 anos foi encontrado morto em sua residência, na última sexta-feira, 11, em Londres, capital inglesa. Rodrigo Folcato estava há 14 anos no Reino Unido e trabalhava como instrutor em uma academia.

A família, moradora de Garça, interior de São Paulo, ainda desconhece as circunstâncias da morte, que é investigada pelas autoridades inglesas. Segundo o pai, Francisco Folgato, o óbito foi informado por amigos que também desconhecem as possíveis causas. O Itamaraty informou que acompanha o caso.

De acordo com informações postadas em redes sociais, vizinhos de Rodrigo viram viaturas da polícia britânica em frente ao endereço do brasileiro e informaram amigos comuns. Quando eles chegaram ao local, o corpo já havia sido retirado da residência. Posteriormente, através de amigos, a família foi informada que o corpo estava em uma empresa funerária, aguardando a emissão do documento de óbito.

A academia onde o brasileiro trabalhava divulgou nota de pesar em sua página na internet. "É com profunda tristeza e com o coração pesado que compartilhamos a notícia de que Rodrigo morreu de forma inesperada nesta sexta-feira, deixando amados amigos e família", escreveu.

O texto revela o apelido do brasileiro, Rockstar Roddy. "Com sua partida, Rodrigo deixa o legado de nos inspirar e mostrar o melhor de nós mesmos todos os dias."

Familiares contaram que mantinham contatos regulares com Rodrigo. Ele veio ao Brasil em março deste ano para rever a família e não demonstrou qualquer problema.

De acordo com o advogado Guilherme Cardoso, designado pela família para acompanhar o caso, a falta de informações que angustia os familiares se deve a procedimentos padrões do Reino Unido. "Eles têm um procedimento muito diferente do nosso e é bastante demorado. Infelizmente isso causa muita aflição aos familiares, mas não há como apressar", disse.

Em publicação no site da academia, Rodrigo se apresentava como nascido no Brasil, mas feito para o mundo. "Apaixonei-me por Londres há uma década e agora é minha casa. Adoro fazer as pessoas se sentirem melhor consigo mesmas e ajudá-las a superar seus limites para serem exatamente quem elas querem ser", escreveu. Ele também era instrutor de ioga e, segundo seus amigos, um profissional muito requisitado.

Segundo o advogado, o período entre o falecimento e os ritos funerários leva entre duas a três semanas. Ele esclareceu que a família só decidirá sobre eventual remoção do corpo para o Brasil depois que receber toda a documentação das autoridades inglesas sobre o óbito.

Ele disse que chegou à família, que é bastante conhecida em Garça, informações sobre vaquinhas virtuais para arrecadar fundos para o traslado. "Aproveitamos também para esclarecer que em nenhum momento familiares estão angariando fundos para o traslado do corpo. E que qualquer manifestação neste sentido é falsa e golpista", disse.

O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio do Consulado Geral do Brasil em Londres, presta assistência consular aos familiares do brasileiro. No entanto, informações detalhadas só poderão ser repassadas diretamente à família.

