Brasileiro escala o Everest e dedica ato contra Bolsonaro

Um fotógrafo e montanhista brasileiro chegou ao pico do Monte Everest pela segunda vez, na manhã deste domingo (15). Ao alcançar a altitude de cerca de 8,8 Km, Gabriel Tarso, fez questão de posar para a foto segurando uma faixa com os dizeres "Fora Bolsonaro".

Tarso divulgou a imagem que viralizou nas redes, nesta terça-feira (17), na sua conta do Facebook. Na legenda, o fotógrafo agradeceu a todos que torceram por ele, e dedicou a conquista aos que são contrários ao governo do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, frisando a oportunidade de mudança que as eleições trazem consigo, em outubro deste ano.

Confira o pronunciamento de Gabriel Tarso, na íntegra:

"Na manhã do dia 15 de maio de 2022 cheguei ao topo do mundo outra vez, o Monte Everest. Muito obrigado a todos que torceram por mim!

Dessa vez, dedico esse segundo cume àqueles que nunca se calaram nos últimos 4 anos, mas especialmente àqueles que silenciaram suas vozes. Àqueles que, assim como eu, aprenderam da forma mais amarga que todo silêncio tem seu preço.

Esse segundo cume é para todos que têm uma segunda chance para fazer diferente em outubro e gritar por um Brasil melhor, pra que a gente possa voltar a sentir orgulho do verde e amarelo, seja nas ruas de uma cidade do interior ou no ponto mais alto do planeta.

Só pra lembrar: 'O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons'."