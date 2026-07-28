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Brasileiro é preso na Flórida, nos Estados Unidos, por suspeita de matar a namorada

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 22:10:00 Editado em 28.07.2026, 22:19:48
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Um brasileiro foi preso nesta segunda-feira, 27, na Flórida, Estados Unidos, suspeito de matar a namorada. Willian Rosa DoAmaral, de 26 anos, se entregou à polícia no condado de Lee. Ele foi preso por homicídio doloso. O Estadão busca contato com a defesa de DoAmaral.

Segundo o Departamento de Polícia da cidade de Fort Myers, agentes foram acionados para uma ocorrência na Avenida Winkle, no condomínio Village Creek Apartments. No local, encontraram a vítima morta com um ferimento à bala.

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"O Departamento de Polícia de Fort Myers expressa suas mais sinceras condolências à família e aos amigos afetados por este trágico incidente", informou a corporação em nota.

Em entrevista à ABC7 Southwest Florida, filial da ABC na Flórida, uma amiga da vítima há oito anos lamentou a perda. "Ela era uma pessoa incrível, que fazia o meu dia mais calmo" disse.

A Polícia de Fort Myers não informou o que teria motivado o crime. A investigação continua em andamento.

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