Brasileiro é preso com granadas em operação policial na Bolívia

O brasileiro estava com um colete e armas

O brasileiro estava com um colete e armas

O brasileiro estava com um colete e armas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma ação da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn) terminou com a prisão de um brasileiro na região de Santa Ana de Yacuma, na Bolívia. Thiago Gabriel Martins da Silva foi detido quando a polícia realizava uma operação para capturar o narcotraficante Sebastián Marset, que fugiu em 29 de julho em Santa Cruz.

continua após publicidade

No momento em que foi abordado, Thiago estava com armas de grosso calibre, inclusive, segundo a Felcn, com granadas de guerra. O brasileiro tinha em posse diversos fardos de cocaína, que totalizaram 406 kg.

A prisão do criminoso aconteceu quando os agentes de segurança realizavam buscas pelo traficante Merset - fugitivo da cadeia, além de procurado pela Interpol. Enquanto a ação ocorria, os agentes interceptaram Silva em uma espécie de hangar improvisado em uma fazenda. No local havia duas aeronaves de pequeno porte que eram usadas para transportar drogas. Os aviões foram apreendidos.

continua após publicidade

De acordo com a imprensa local, Thiago utilizava um colete a prova de balas e, nos bolsos, portava munições de uso restrito e granadas de guerra.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o brasileiro foi indiciado por um homicídio ocorrido em 2021 em Campo Grande. Ele é apontado como um dos autores do assassinato do garagista Carlos Reis Medeiros de Jesus, conhecido como "Alma".

A vítima morreu após sofrer uma emboscada nos fundos de uma loja de peças automotivas. Jesus levou três tiros. Os suspeitos do crime tinha pego emprestado uma "grande quantia de dinheiro" com o garagista assassinado.

Com informações de O Globo.

Siga o TNOnline no Google News