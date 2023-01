Brasileiro é encontrado morto na Itália com saco plástico na cabeça

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O brasileiro foi para a Itália em 2019

Um brasileiro, de 27 anos, foi encontrado morto em um apartamento com um saco plástico na cabeça, em Milão, na Itália, na última quinta-feira (12). De acordo com a imprensa italiana, o principal suspeito de cometer o crime é um idoso, de 71 anos, parceiro da vítima.

continua após publicidade .

O jovem, identificado como Gabriel Luiz Dias da Silva, era modelo e instrutor de ginástica, e passou seus últimos dias de vida no imóvel de seu companheiro, o italiano Gianclaudio DB. Inclusive, foi o próprio Gianclaudio que chamou a polícia.

As autoridades conversaram com o aposentado, que explicou que houve uma festa de sexo e "muitas drogas" no local. De acordo com o “Corriere della Sera”, ainda não há muita informação sobre a festa, mas essa foi a primeira que aconteceu no apartamento.

continua após publicidade .

Leia mais: Homem de 48 anos é morto com facadas no tórax, em Apucarana

A polícia está procurando as pessoas que participaram dessa festa. Segundo a mídia italiana, suspeita-se que a morte pode ter sido causada pelo excesso de drogas ou por um jogo de inspiração erótica.



Foi o aposentando que afirmou que houve consumo de muita droga nos dias anteriores. Ele, no entanto, não soube dizer quais eram as drogas em questão.



continua após publicidade .

Gianclaudio afirmou que a festa ocorreu na terça-feira, e que ele passou a quarta-feira dormindo no sofá e, na quinta-feira, encontrou o corpo do brasileiro na cama.



O italiano é investigado por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.

O corpo de Gabriel deve passar por uma autópsia, que apontará qual foi a causa de sua morte.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News