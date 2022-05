Brasileiro e cão que viajavam em fusca para o Alasca morrem em acidente nos EUA

Marcos Leandro, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Conhecidos por viajar o mundo dentro de um velho fusca, Jesse Koz, de 29 anos, e o cachorro Shurastey estavam a caminho do Alasca quando sofreram um acidente em Oregon, nos Estados Unidos, e morreram na segunda-feira passada, dia 23.

De acordo com a imprensa local, Jesse tentou desviar de um engarrafamento, mas acabou perdendo o controle do veículo e batendo de frente com o carro de Eileen Huss, de 62 anos, na pista contrária. A mulher precisou ser levada a um hospital e a criança que estava com ela não sofreu ferimentos.

Em seu Instagram, o influenciador compartilhava registros da viagem ao lado do seu parceiro. Na última foto do perfil, publicada há seis dias, eles estavam na ponte Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia.

A viagem fazia parte de um projeto chamado "Shurastey or Shuraigow?", que era uma brincadeira com a música "Should I Stay or Should I Go", da banda The Clash, que em tradução significa "Devo Ficar ou Devo Ir". Os dois viajavam desde 2017 com o carro com placa de Balneário Camboriú (SC) que ganhou o apelido de Dodongo. Ao longo desse tempo, eles conheceram 16 países.