Brasileiro compra camisa da Seleção em site chinês e viraliza

Da Redação

Um brasileiro viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (23), após comprar camisetas da seleção por um site chinês e a aquisição não sair conforme esperado. Entusiasmado com a Copa do Mundo 2022, o corretor Pedro Gurgel decidiu personalizar as peças com nome e número, para curtir o Mundial. O resultado, porém, surpreendeu.

Isso porque o fabricante não entendeu a descrição do pedido feito por Pedro. “Na camisa tamanho 26, o nome será ‘Paulinha’ e o número, 12. Na camisa tamanho 24, o nome será ‘Maria Clara’ e o número, 12. Na camisa tamanho XL, o nome será ‘Pedrinho’ e o número, 12.”

Em vez disso, a empresa enviou três uniformes do time do Brasil com as palavras “será Pedrinho”, “será Maria Clara” e “será Paulinha”. “Quando o meme já vem pronto”, disse, bem-humorado, o comprador. Pedro ainda brincou com o fato de não poder pedir a troca dos produtos. “Galantia? Nóm tem galantia nóm.”

Informações do site Metrópoles.

