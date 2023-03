Brasileira presa na Indonésia por tráfico pode ser condenada à morte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O julgamento da jovem começa no dia 4 de abril

Presa há três meses na Indonésia por tráfico de drogas, a brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias pode ser condenada à pena de morte. De acordo com o advogado da jovem, Davi Lira da Silva, o julgamento dela está previsto para começar no dia 4 de abril. As informações são do G1.

continua após publicidade .

A defesa de Manuela informou que a audiência terá início a leitura de denúncia contra a jovem. Na sequência, deve haver a instrução do processo, que serve para colher informações sobre o caso e outras provas, além da sentença.

Davi relatou que não tem como estipular quanto tempo o julgamento deve levar. "Costuma ser rápido, mas é a justiça. Não podemos determinar prazo que se dá conforme a agenda do juízo", alega.

continua após publicidade .

Detida em janeiro no aeroporto de Bali, Manuela segue em uma delegacia na região. Ela já conseguiu contato com familiares após o auxílio da Embaixada do Brasil na Indonésia. No país asiático, ela já tem um defensor particular que atua no processo.

- LEIA MAIS: Brasileiro é preso na Indonésia ao entrar no país com cocaína líquida

Além da pena de morte, segundo o Ministério das Relações Exteriores, quem for flagrado com drogas na Indonésia, em qualquer quantidade, pode ser sentenciado a vários anos de prisão ou detenção perpétua. O governo brasileiro acompanha o caso.

continua após publicidade .

Relembre

Uma brasileira, de 19 anos, foi presa com cocaína na Indonésia, país asiático que prevê pena de morte em caso de condenação. A jovem, identificada como Manuela Vitória de Araújo Farias, foi presa entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro no aeroporto de Bali. As autoridades locais a indiciaram por tráfico de drogas no dia 27 de janeiro.

Uma equipe de reportagem do G1 conversou com o advogado da família, Davi Lira da Silva, que deu mais detalhes sobre o caso. De acordo com ele, Manuela embarcou em um aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, e passou pelo Catar, país no Médio Oriente, antes de ir para a Indonésia.

No entanto, ainda segundo a defesa, a prisão da jovem é um equívoco, já que ela teria sido enganada por uma organização criminosa catarinense e foi utilizada como "mula".

continua após publicidade .

Davi informou que a organização a prometeu férias e aulas de surfe no país asiático. "Disseram que lá ela poderia orar nos templos para pedir a cura da mãe", complementou o defensor. Segundo Silva, a mãe dela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internada. "A família está muito preocupada por causa da pena capital", disse o advogado. No país asiático, ela é defendida por um defensor público.



A prisão de Manuela aconteceu após 3 quilos de cocaína serem encontrados em uma das bagagens que ela carregava.

Siga o TNOnline no Google News