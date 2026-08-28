Brasileira morre afogada após salvar criança nos EUA

A brasileira Priscila Alvares Pereira dos Santos, de 33 anos, morreu após salvar uma criança de nove anos que se afogava no Rio Delaware, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (24), quando Priscila percebeu que a garota estava em apuros e entrou na água para resgatá-la. Ela conseguiu empurrar a criança até a margem, permitindo que pessoas no local a retirassem com segurança, mas submergiu em seguida e não retornou à superfície.

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O corpo da brasileira foi localizado por equipes de resgate na manhã de terça-feira (25), data em que completaria 34 anos, a cerca de seis metros da praia, com o auxílio de drones. As buscas mobilizaram mais de uma dezena de equipes de emergência e forças de segurança locais entre a tarde de segunda-feira e as primeiras horas de terça-feira. Segundo a polícia local, o caso é tratado como um acidente e a morte não é considerada suspeita. O chefe da Polícia de Delran, Matthew Gasper, prestou homenagens à brasileira e declarou que ela "morreu como uma heroína".

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Priscila morava nos Estados Unidos há cerca de cinco anos, onde trabalhava com limpeza de casas. Ela residia em Nova Jersey ao lado do marido e de dois filhos pequenos, de 3 e 9 anos. O filho caçula é autista não-verbal e tinha em Priscila sua principal cuidadora no cotidiano. Diante da tragédia, o marido ficou impossibilitado de trabalhar temporariamente para prestar assistência integral às crianças.

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Para apoiar a família, parentes e amigos criaram uma campanha de arrecadação financeira na plataforma GoFundMe, visando arrecadar 34 mil dólares (cerca de R$ 175 mil). Os recursos serão destinados ao custeio das despesas do funeral, além de cobrir gastos imediatos com aluguel, alimentação e o acompanhamento especializado do filho mais novo.