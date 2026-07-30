Brasileira é morta a facadas em Barcelona; companheiro é preso

A amazonense Camila Kellem da Silva Caldas, de 34 anos, foi morta a facadas no distrito de Sant Martí, em Barcelona, na Espanha. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi detido pela polícia local. A defesa dele não foi localizada.

O caso ocorreu no imóvel onde a brasileira morava há cerca de uma década. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol El País, o agressor estacionou uma van em frente ao edifício, invadiu o apartamento e atacou a vítima. Os dois filhos do casal, de 4 e 8 anos, estavam em casa.

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Após a fuga do suspeito, a polícia da Catalunha iniciou buscas e confirmou a prisão de um homem investigado por homicídio. As autoridades espanholas tratam a ocorrência como feminicídio.

A ministra da Igualdade do governo da Espanha, Ana Redondo, se manifestou após a morte da brasileira. "Lamento muito o assassinato de Camila Kellem, que deixa dois menores órfãos. Trabalhamos todos os dias para avançar rumo a uma sociedade livre de violência de gênero e precisamos do envolvimento de toda a sociedade. Diante de qualquer indício, #016. Fiquemos atentos, podemos salvar vidas", escreveu.

Em publicação nas redes sociais, o presidente da Catalunha, Salvador Illa, lamentou a morte da brasileira e declarou que a violência de gênero exige "uma resposta firme, unitária e constante".