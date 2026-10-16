Brasileira é encontrada nua e sem vida após capotamento de carro em Portugal

Uma brasileira de 49 anos morreu na madrugada de quarta-feira (14) após o carro em que estava capotar na cidade de Odivelas, em Portugal. De acordo com informações da Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgadas pela imprensa local, a vítima foi encontrada nua, inconsciente e em parada cardiorrespiratória no interior do veículo acidentado. Equipes de socorro foram acionadas e tentaram realizar manobras de reanimação, mas a mulher não resistiu e morreu ainda no local.

-LEIA MAIS: Congresso promulga fim da escala 6x1; veja quando muda



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As autoridades foram chamadas por funcionários de um posto de combustíveis da região, que presenciaram o momento do acidente. Segundo relatos colhidos pela polícia e divulgados pelo jornal português Observador, a brasileira havia saído de casa pouco tempo antes, dizendo aos familiares que iria comprar tabaco. O motorista e proprietário do veículo deixou o local após o capotamento, mas apresentou-se a uma delegacia de Odivelas no decorrer da quarta-feira. Ele foi orientado a comparecer à Divisão de Trânsito, unidade especializada nesse tipo de ocorrência, mas a apresentação formal ainda era aguardada.

O caso segue sob investigação das autoridades portuguesas, que já realizaram os primeiros exames periciais no automóvel para determinar as causas do acidente. Entre as linhas de apuração analisadas pela polícia para explicar as circunstâncias da tragédia e o fato de a vítima estar sem roupas, trabalha-se com a hipótese de que o casal estivesse mantendo relações sexuais com o carro em movimento no momento em que o condutor perdeu o controle da direção.