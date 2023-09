Brasileira é encontrada morta em praia da Itália

A turista brasileira Renata de Moraes Rios, 45 anos, foi encontrada morta na praia de Is Arenas, na província de Oristano, Sardenha, na Itália. O corpo foi localizado entre um acampamento e o mar, o que leva a polícia a acreditar que ela estava hospedada em um hotel próximo.



continua após publicidade

As causas da morte ainda são desconhecidas. No entanto, de acordo com as autoridades, traumas no corpo sugerem que ela pode ter sido devolvida à praia pelas águas após colidir com pedras ou uma embarcação. Acredita-se que o incidente ocorreu entre o final da noite e a madrugada de sábado (23) para domingo (24).

- LEIA MAIS: Bebê de Londrina morre após se afogar em represa; entenda

continua após publicidade

A polícia local está investigando o caso e todas as possibilidades estão sendo consideradas. Vale lembrar que há dois meses, uma turista da Europa Oriental se afogou na mesma praia, conhecida por suas fortes correntezas.

Siga o TNOnline no Google News