Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Brasileira é encontrada morta em casa na Itália; polícia registra caso como homicídio

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 18:48:00 Editado em 11.06.2026, 18:59:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A brasileira Maria da Conceição Serra Santos, de 51 anos, foi encontrada morta na casa em que morava na cidade de Brezzo di Bedero, no norte da Itália, em 6 de junho. O corpo de Maria foi encontrado pelo filho dela, de 22 anos. A polícia italiana investiga o caso como homicídio.

Maria era natural do Maranhão e vivia na Itália há mais de vinte anos. Ela morava com o filho e trabalhava como cuidadora de idosos no país europeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A principal hipótese é de que a morte dela tenha ocorrido entre a noite da sexta-feira, 5, e a manhã de sábado, 6. O Ministério Público da Itália solicitou a realização da autópsia enquanto a investigação ainda está na fase preliminar.

O advogado que representa o filho acompanha a investigação, com o direito de indicar um consultor, de acordo com o jornal local Prealpina. Segundo documentos oficiais, foram recolhidos vestígios biológicos, amostras de sangue, material genético e objetos pessoais da vítima. Imagens das câmeras de segurança do condomínio também foram obtidas para análise.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está em contato com a família por meio do Consulado-Geral em Milão e presta assistência. Um irmão da vítima, Nilson Santos, pediu ajuda nas redes sociais para realizar uma viagem à Itália, para acompanhar o caso e tentar fazer o traslado do corpo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estou gravando esse vídeo aqui para pedir para os amigos, as autoridades municipal (sic), autoridade do Estado do Brasil, que hoje a minha família se encontra numa situação não favorável. A minha irmã foi assassinada na Itália, num país europeu, e eu peço ajuda de todas as autoridades do Brasil e amigos que possam ajudar a fazer o translado da minha irmã", destacou.

"Eu não tenho condição de fazer esse translado e preciso do apoio de todos vocês. Eu já agradeço desde já", completou Nilson. Ele diz que ainda precisa resolver questões de documentação antes de poder viajar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASILEIRA investigação Itália morte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV