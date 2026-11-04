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Brasileira é agredida com um capacete em Portugal e denuncia xenofobia: 'Volta para sua terra'

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
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Duas brasileiras foram agredidas na madrugada do dia 31 de outubro em uma boate em Lisboa, capital de Portugal. O caso foi registrado como crime de ódio e xenofobia junto à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal, órgão que concedeu às vítimas o estatuto oficial de proteção.

De acordo com o veículo português Pois Notícias, o ataque ocorreu enquanto as mulheres aguardavam por um veículo de aplicativo. Os nomes das vítimas e do suspeitos não foram divulgados.

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As vítimas relataram que, durante as agressões, ouviram ofensas preconceituosas e machistas, incluindo gritos de "volta para sua terra".

Um motociclista subiu com o veículo em direção ao passeio. Após uma discussão, o suspeito agrediu uma das brasileiras, uma chefe de cozinha de 37 anos, com um soco e golpes utilizando o próprio capacete. A vítima sofreu lesões graves no rosto.

O episódio se soma a outras ocorrências recentes de ataques à brasileiros no país. No início de outubro, uma motorista brasileira foi agredida verbal e fisicamente após prestar auxílio a uma passageira idosa na Estação de Aveiro.

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PORTUGAL/BRASILEIRAS/AGRESSÃO/XENOFOBIA
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