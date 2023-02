Brasileira de 19 anos é presa com cocaína na Indonésia; saiba mais

Da Redação

Uma brasileira, de 19 anos, foi presa com cocaína na Indonésia, país asiático que prevê pena de morte em caso de condenação. A jovem, identificada como Manuela Vitória de Araújo Farias, foi presa entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro no aeroporto de Bali. As autoridades locais a indiciaram por tráfico de drogas no dia 27 de janeiro.

Uma equipe de reportagem do G1 conversou com o advogado da família, Davi Lira da Silva, que deu mais detalhes sobre o caso. De acordo com ele, Manuela embarcou em um aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, e passou pelo Catar, país no Médio Oriente, antes de ir para a Indonésia.

No entanto, ainda segundo a defesa, a prisão da jovem é um equívoco, já que ela teria sido enganada por uma organização criminosa catarinense e foi utilizada como "mula".

Davi informou que a organização a prometeu férias e aulas de surfe no país asiático. "Disseram que lá ela poderia orar nos templos para pedir a cura da mãe", complementou o defensor. Segundo Silva, a mãe dela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internada. "A família está muito preocupada por causa da pena capital", disse o advogado. No país asiático, ela é defendida por um defensor público.

A prisão de Manuela aconteceu após 3 quilos de cocaína serem encontrados em uma das bagagens que ela carregava.

O que diz o Itamaraty?

Através de uma nota, o Itamaraty afirmou que acompanha o caso.

"O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Jacarta, tem conhecimento do caso e vem prestando a assistência consular cabível à nacional, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local".

Com informações do G1.

