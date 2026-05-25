Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
REINO UNIDO

Brasileira condenada por fazer sexo com detento começou envolvimento após 'contrabandear' refeições para cela

Ex-agente penitenciária Linda de Sousa Abreu foi condenada a 15 meses de prisão após ser filmada mantendo relação com preso dentro da cadeia

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 19:07:37 Editado em 25.05.2026, 19:07:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Brasileira condenada por fazer sexo com detento começou envolvimento após 'contrabandear' refeições para cela
Autor Ex-agente penitenciária Linda de Sousa Abreu foi condenada a 15 meses de prisão - Foto: REPRODUÇÃO

Novos detalhes revelados pelo jornal britânico The Sun apontam que o envolvimento íntimo entre a ex-guarda prisional brasileira Linda de Sousa Abreu e um detento na penitenciária HMP Wandsworth, teve início após a funcionária contrabandear refeições de uma famosa rede de restaurantes local para dentro da cela. O caso ganhou repercussão internacional após o vazamento de um vídeo que mostrava os dois mantendo relações sexuais no estabelecimento prisional, resultando na condenação de Linda a 15 meses de prisão.

- LEIA MAIS: Quem é a carcereira brasileira presa por fazer sexo com detento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em entrevista ao The Sun, Linton Weirich, que atuava como personal trainer antes de ser detido, quebrou o silêncio para denunciar o que classifica como um colapso generalizado na segurança e na gestão do sistema carcerário do Reino Unido. Segundo ele, os encontros íntimos começaram logo após a brasileira passar a fornecer clandestinamente refeições da rede Nando's para ele, conhecida por vender frango frito.

Para Weirich, o episódio reflete uma crise profunda na HMP Wandsworth. "Os agentes não mandam mais nas prisões, os prisioneiros sim", afirmou ao The Sun. O detento, que cumpre sua quarta pena desde 2003, relatou que o perfil do corpo de funcionários mudou drasticamente nas últimas duas décadas, substituindo antigos oficiais de perfil militar por jovens de 19 e 20 anos sem o devido preparo ou autoridade.

De acordo com o relato do detento ao jornal, a falta de disciplina abriu margem para um esquema lucrativo de corrupção interna:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muitos funcionários são corruptos e ganham mais dinheiro trazendo coisas para dentro do que recebendo seus salários. Eles trazem telefones, drogas, comida, loção pós-barba, óculos de sol e roupas”, afirmou.

Weirich detalhou ainda como o endividamento de agentes facilita a cooptação pelo crime organizado dentro das galerias. Em um dos casos citados por ele, um guarda com uma dívida de £ 5.000 (cerca de R$ 35 mil) teve o valor quitado por detentos em troca do fornecimento contínuo de materiais ilícitos. Ele também afirmou que funcionários corruptos costumam alertar os presos sobre buscas policiais iminentes nas celas.

O prisioneiro encerrou as declarações criticando a infraestrutura da penitenciária localizada no sudoeste de Londres, classificando as condições locais como "desumanas", com detentos confinados por até 23 horas por dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
corrupção no sistema carcerário escândalo prisional HMP Wandsworth Linda de Sousa Abreu relato de prisioneiro segurança penitenciária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV