Brasil x Suíça: internautas movimentam a internet com memes da partida

Nem mesmo Galvão Bueno ficou de fora das brincadeiras

O segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (28), contra a Suíça, está repercutindo nas redes sociais. Para evitarem uma "parada cardíaca", diversos internautas se divertem com memes, principalmente no Twitter.



Confira as melhores reações:

No primeiro minuto de jogo já tinha torcedor aflito



nenhum gol ainda sera que o brasil ta em crise?





Mas desde cedo o sentimento era de ansiedade

Jogo do Brasil às 13:00h

Jogo do Brasil às 13:00h

Eu às 5 da manhã: pic.twitter.com/KaWuxRBmw5





Os internautas também fizeram suas previsões para o jogo

PREVISÕES¿ ACREDITO QUE O TÉCNICO VAI FICAR DE BOQUINHA ABERTA COM O TANTO QUE VÃO APANHAR. | HOJE TEM BRASIL | BRASIL SIL SIL | BRASIL X SUÍÇA pic.twitter.com/6YODGC1chf





Mesmo fora de campo, Neymar ainda gera assunto



Povo reclama do Neymar mas os jogadores da Suiça estão caindo mais que ele Kkkkkkkk#FIFAWorldCupQatar2022 #BRASUI #MostraTuaForça pic.twitter.com/ocMNBoZFLE — Tatianna Zeninni 🇧🇷🇵🇹🇰🇷🇯🇵 (@tatizetha) November 28, 2022





Tristeza por já ser segunda-feira? Os internautas brasileiros passam longe



Amanhã é segunda feira mas tem jogo do Brasil na Copa pic.twitter.com/9FsgtYCEYo — PEDRAO (@Itspedrito) November 27, 2022

dia do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, quem não for dormir assim e acordar assim é MALUCO 🇧🇷 pic.twitter.com/A9c2NiPmiS — Cortes Cazé (@CortesCaze) November 28, 2022

QUEM NÃO ACORDOU ASSIM É MALUCO



QUEM NÃO ACORDOU ASSIM É MALUCO

HOJE TEM BRASIL NA COPA DO MUNDO pic.twitter.com/10lUQqEwvx





Já no segundo tempo e nada de gols, e o brasileiro está como?





Nem o Galvão aguenta a emoção

5 minutos de jogo e Galvão 100% assim já pic.twitter.com/acUb5nNj5Z — Ivanko Barbell (@Tonkiel) November 28, 2022





Fonte: Informações do g1.

