Brasil vence Cabo Verde no Handebol masculino e termina em 2º lugar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na segunda-feira 16, a partida entre Brasil e Cabo Verde terminou com o placar de 30:28 no 28º Campeonato Mundial de Handebol Masculino da IHF, disputado na Polônia e na Suécia.

continua após publicidade .

Você gosta de handebol e adora assistir a competições internacionais neste esporte, faça o que vale a pena! Use este freebet e faça apostas ao vivo em suas equipes de handebol favoritas.

Ambos os participantes desta espetacular partida já haviam garantido sua progressão, mas eles tinham algo pelo qual lutar. Uma vitória dura contra Cabo Verde permitiu ao Brasil assumir a segunda posição no Grupo C e eles vão começar a rodada principal com dois pontos. Por sua vez, os africanos, em terceiro lugar, não têm nenhum ponto a ser levado para a próxima etapa.

continua após publicidade .

A fase de abertura da partida teve uma luta acirrada, mas gradualmente o time brasileiro começou a tomar o jogo sob seu controle e a puxar para fora. Rangel Da Rosa fez algumas defesas, enquanto o rápido lateral-esquerdo Jean Pierre Dupoux e o zagueiro central João Silva foram responsáveis pelo placar, já que o Brasil abriu uma vantagem de 9:5 por minuto 14.

O experiente treinador de Cabo Verde, Ljubomir Obradović, tirou um tempo e fez algumas mudanças que ajudaram a seleção cabo-verdiana a melhorar sua defesa e começar a marcar a partir de contra-ataques. Em particular, Paulo Moreno foi implacável no ataque enquanto os africanos reduziam a diferença para 10:11.

Cabo Verde optou por jogar 7 contra 6 no ataque, e o Brasil tentou aproveitá-lo fazendo vários chutes de longa distância na rede vazia - mas eles perderam quatro oportunidades desse tipo. Ainda assim, os brasileiros aumentaram a vantagem para 16:13, mas Cabo Verde continuou a lutar duro. Eles tiveram a oportunidade de cortar o déficit para apenas um gol no intervalo novamente, mas Leonardo Terçariol salvou o chute de pênalti de Bruno Landim.

continua após publicidade .

O lateral direito Fábio Chiuffa subiu para a proeminência após o reinício e uma série de seus gols fez o Brasil se afastar mais uma vez, desta vez às 24h19min, aos 42 minutos. Mas Cabo Verde se recusou a desistir, respondendo com uma corrida de 3:0, já que o experiente lateral esquerdo Délcio Pina fez um excelente trabalho em seu ataque no segundo tempo.

Os atletas brasileiros continuaram à frente, mas nunca puderam se sentir completamente seguros, pois seus adversários deram o melhor de si para se recuperar. O Brasil liderou 28:25 aos 52 minutos, mas depois não conseguiu marcar por quase oito minutos, enquanto o goleiro cabo-verdiano fez uma defesa de pênalti e depois uma espetacular defesa dupla.

Finalmente, Gustavo Rodrigues acabou com esta seca de gols a um minuto do fim e embora Leandro Semedo tenha dado esperança a Cabo Verde, o Brasil tirou um tempo e converteu seu último chute. Seu artilheiro Dupoux balançou as redes sete vezes, tantas quanto Moreno para Cabo Verde.

Então, os brasileiros mereciam ganhar dois pontos, e começando a rodada principal com dois pontos, eles parecem ter chances realistas de uma vaga nas quartas-de-final. E para Cabo Verde, alcançar a próxima etapa já é um marco – mas apesar da derrota, eles merecem crédito por seu bom desempenho na segunda-feira.