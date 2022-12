Brasil teve o mês de novembro mais frio dos últimos 46 anos, diz Inmet

Da Redação

A Serra catarinense registrou neve no início de novembro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que o mês de novembro de 2022 foi o mais frio dos últimos 46 anos.

Ainda conforme o instituto, as baixas temperaturas se destacaram durante a primavera devido ao frio de origem polar que avançou pela Região Sul do país. Por conta do fenômeno, houve geada e até registro de neve.

O frio histórico fez com que nevasse na Serra catarinense no início do mês de novembro, em plena primavera. O fenômeno aconteceu às 8h30 do dia 1º , no Morro da Igreja, na Serra catarinense. A região abrange os municípios de Urubici, Bom Jardim da Serra e Orleans.

A massa de ar frio também foi responsável por desvios negativos de temperatura na parte leste do Brasil.

Desta forma, considerando a temperatura média observada nas estações meteorológicas do instituto em todo o país, o mês de novembro de 2022 foi o mais frio desde 1976.

Com informações do G1.

