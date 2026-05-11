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CONSCIENTIZAÇÃO

Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito

Data será lembrada no terceiro domingo de novembro

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 10:18:55 Editado em 11.05.2026, 10:20:28
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Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito
Autor A medida busca fortalecer a participação social em ações voltadas à redução de acidentes - Foto: NCIA BRASIL

A partir deste ano, o terceiro domingo de novembro será lembrado como o Dia Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito. A finalidade é conscientizar a população sobre medidas de segurança nas estradas e homenagear aqueles que sofreram algum tipo de acidente nas vias do país.

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Além de instituir a data, a Lei nº 15.404/2026, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11), altera o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

A mudança inclui a previsão de apoio, por parte dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, às iniciativas da sociedade civil relacionadas ao tema.

De acordo com o texto, esse incentivo deverá ocorrer por meio de recursos já disponíveis nos orçamentos dos órgãos públicos, além da possibilidade de destinação de verbas específicas para projetos e eventos previamente programados.

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A medida busca fortalecer a participação social em ações voltadas à redução de acidentes e à promoção de um trânsito mais seguro.

Com informações de Agência Brasil

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conscientização no trânsito Dia Nacional de Mobilização planejamento urbano redução de acidentes Segurança Viária vítimas de trânsito
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