Brasil tem quase 45% da população imunizada com a dose de reforço contra a covid

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 13, a 178.748.205, o equivalente a 83,21% da população total.

Uma correção de mais de 87 mil unidades nos dados registrados pelo Piauí fez com que o total de primeiras doses aplicadas nas últimas 24 horas fosse negativo. Sem considerar o estado, entretanto, cerca de 35,6 mil brasileiros receberam a primeira aplicação do imunizante no período, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 178 milhões de vacinados, 167 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 77,76% da população total. Nas últimas 24 horas, 52,6 mil pessoas receberam a segunda aplicação e outras 2.092 a vacina de dose única.

A dose de reforço foi aplicada em 96,6 milhões de brasileiros, ou 44,98% da população total. Até o momento, 4,3 milhões receberam o reforço extra da quarta dose.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 2,8 milhões de doses nesta segunda.