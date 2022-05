Brasil tem média de 90 mortes diárias por covid-19

Da Redação

O Brasil está com uma média de 90 mortes diárias por covid-19 neste sábado, 7. Chamada de "média móvel", a taxa é calculada a partir dos dados dos últimos sete dias para evitar distorções nos fins de semana e feriados, quando ocorre redução na avaliação dos testes.

Ao todo, o País chegou a 664.179 mortes e 30.553.737 casos positivos do coronavírus. Em 24 horas, foram registrados 36 óbitos e 14.001 casos da doença. A média móvel é de 15.734 novos testes positivos por dia.

Os dados das últimas 24 horas não incluem Acre, Distrito Federal, Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. As informações são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em conjunto com as 27 secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.