Brasil tem alerta vermelho para tempestade e ventos acima de 100 km/h; veja região afetada

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande tempestade para os três Estados do Sul do País. O aviso é válido até a noite desta quarta-feira, 4.

Conforme o instituto, a possibilidade de chuva acima de 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. "Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário", alerta o Inmet.

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Alerta vermelho:

Todo o Estado de Santa Catarina

Trechos do Paraná

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Áreas do Rio Grande do Sul

Ainda sobre todos os Estados está em vigência um alerta laranja também ao longo desta quarta-feira para a incidência de perigo de tempestade.

"Há possibilidade de chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo", acrescenta o instituto.

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Recomendações:

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de enxurrada, ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

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Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).