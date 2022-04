Brasil tem 81,83% da população vacinada com ao menos a primeira dose contra covid

Da Redação

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 1º, a 175.799.065, o equivalente a 81,83% da população. Ao mesmo tempo, 160.817.172 milhões receberam segunda dose ou dose única, o que representa 74,86% do total.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 709.891 doses de vacinas anticovid, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. Ao todo, 47.769 pessoas receberam a primeira dose e 156.050 foram imunizados com a segunda dose.

Com doses de reforço ou adicionais, foram 504.921. Em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 10.764.948 doses, o equivalente a 52,51% deste público.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 92,46% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. Com duas doses ou dose única, São Paulo está na frente, com 84,45% com esquema inicial completo.