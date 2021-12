Brasil tem 64,78% da população com esquema vacinal completo contra a covid-19

Da Redação

Com a vacinação caminhando, o Brasil tem 64,78% da população com esquema vacinal completo com duas doses ou com imunizante de aplicação única. Em números, significa que 138.180.459 pessoas estão totalmente imunizadas contra a covid.

O número de pessoas com ao menos uma dose da vacina é de 159.855.495, equivalente a 74,94% do total de habitantes do País. É o que mostra o boletim do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Houve 1,1 milhão de aplicações em 24 horas. A 1ª dose foi aplicada em 90,8 mil pessoas, enquanto 552,9 mil receberam a 2ª aplicação da vacina

O registro de dose única aparece como -1.258 porque os Estados da Bahia, do Ceará e Paraná fizeram uma revisão nos dados. Já as aplicações de reforço foram administradas em 512,5 mil habitantes, totalizando 19,2 milhões de doses aplicadas.